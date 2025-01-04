Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»

Умар Нурмагомедов назвал сложнейшего соперника в карьере.

«Будет наглостью, если я скажу, что Двалишвили – легкие деньги. Думаю, это не так. Мераб хороший боец.

Но самым сложным соперником для меня в дивизионе я назову Кори Сэндхагена . Это был труднейший бой в моей жизни», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, что 19 января Нурмагомедов подерется с Двалишвили за титул UFC.

Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»

Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»