Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»
Умар Нурмагомедов назвал сложнейшего соперника в карьере.
«Будет наглостью, если я скажу, что Двалишвили – легкие деньги. Думаю, это не так. Мераб хороший боец.
Но самым сложным соперником для меня в дивизионе я назову Кори Сэндхагена. Это был труднейший бой в моей жизни», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, что 19 января Нурмагомедов подерется с Двалишвили за титул UFC.
Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»
Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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