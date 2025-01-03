Абдель-Азиз заявил, что Мераба заставили драться с Умаром: «Очевидно, что Двалишвили не хотел драться»

Али Абдель-Азиз считает, что Мераб Двалишвили не хотел драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Очевидно, что Мераб не хотел этого боя, он не считал, что Умар заслужил. Думаю, Мераб считает, что на его давят: UFC, медиа, фанаты давят на него.

Но он мужчина, которому нужно защищать территорию – его титул. Его заставили драться, он не хотел этого.

Мераб крут, он очень жесткий парень, это будет тяжелый бой. Серия побед из 10 побед – это не просто так. Но я верю, что Умар превосходит его во всем», – сказал менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»

Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»