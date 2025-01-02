  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
0

Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»

Умар Нурмагомедов ожидает долгий бой с Мерабом Двалишвили.

«Думаю, Мераб просто хочет драться с парнем, которого может победить. Это не значит, что я на 100% захожу в клетку и разбиваю его. Нет. Он знает других парней, которых может победить. А со мной ему будет тяжело. Он хочет драться с Шоном О’Мэлли, с Петром Яном, либо с кем-то еще, потому что знает их, это легкие деньги.

Со мной Двалишвили должен пойти в глубокие воды. Это будет долгая ночь. Он не будет контролировать меня. У меня хорошие навыки, я умею бить, могу создать для него много проблем. Но когда мы зайдем в клетку, я не подумаю, что он меня боится. Я буду знать, что это человек, который попытается меня избить. Это будет битва», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов.

Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.

Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым

Рокхолд считает, что у Двалишвили нет шансов победить Нурмагомедова: «Умар может победить Мераба во всем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
logoМераб Двалишвили
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
1231 декабря 2024, 08:59
Аспиналл спрогнозировал чемпионов UFC в 2025 году: себя в тяжелом весе, Мераба – в легчайшем, Чимаева – в среднем
331 декабря 2024, 08:11
Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»
429 декабря 2024, 08:46
Рекомендуем
Главные новости
Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»
252 минуты назад
Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»
3сегодня, 06:58
Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»
сегодня, 06:52
Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»
2вчера, 17:42
Дэвин Хэйни: «2024-й был лучшим годом моей жизни. В 2025-м поднимусь еще выше»
2вчера, 16:57
Райан Гарсия перенесет операцию на запястье
вчера, 16:44
Орловский – о бое Махачев – Царукян: «Если кто-то кого-то не переведет в партер, они подерутся все пять раундов»
6вчера, 15:13
Олейник назвал Шару Буллета бойцом года: «После боев он вел себя как настоящий мужчина и патриот страны»
8вчера, 15:03
Малик Скотт: «Чжилей и Паркер – самые сложные соперники в карьере Уайлдера»
6вчера, 13:42
Эдди Хирн: «Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика»
5вчера, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем