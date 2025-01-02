Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»

Умар Нурмагомедов ожидает долгий бой с Мерабом Двалишвили.

«Думаю, Мераб просто хочет драться с парнем, которого может победить. Это не значит, что я на 100% захожу в клетку и разбиваю его. Нет. Он знает других парней, которых может победить. А со мной ему будет тяжело. Он хочет драться с Шоном О’Мэлли , с Петром Яном , либо с кем-то еще, потому что знает их, это легкие деньги.

Со мной Двалишвили должен пойти в глубокие воды. Это будет долгая ночь. Он не будет контролировать меня. У меня хорошие навыки, я умею бить, могу создать для него много проблем. Но когда мы зайдем в клетку, я не подумаю, что он меня боится. Я буду знать, что это человек, который попытается меня избить. Это будет битва», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.

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