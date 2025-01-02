Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»
«Я понимаю, что Мераб не хочет рискованного боя. Он может победить меня – это реально. Но это меня не сломает. Я буду тем же Умаром. Каждый может проиграть, каждый может выиграть. Мы не говорим о том, что случится в бою. Если мы говорим о страхе, то, думаю, Двалишвили просто не хочет рисковать.
Он не побьет меня. Я не могу представить, как он меня победит. Он не может меня схватить. Хорошо, может быть, он уронит меня один раз, но еще нужно меня удержать. А он не может. У него есть ударка. Но я не безумец, все будет не так, как раньше.
Я тоже могу бороться. Не забывайте об этом. Но я могу финишировать его. Если Мераб отдаст мне спину, то я его задушу», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.
Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
Рокхолд считает, что у Двалишвили нет шансов победить Нурмагомедова: «Умар может победить Мераба во всем»
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