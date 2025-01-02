Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»

Умар Нурмагомедов не представляет, как может проиграть Мерабу Двалишвили.

«Я понимаю, что Мераб не хочет рискованного боя. Он может победить меня – это реально. Но это меня не сломает. Я буду тем же Умаром. Каждый может проиграть, каждый может выиграть. Мы не говорим о том, что случится в бою. Если мы говорим о страхе, то, думаю, Двалишвили просто не хочет рисковать.

Он не побьет меня. Я не могу представить, как он меня победит. Он не может меня схватить. Хорошо, может быть, он уронит меня один раз, но еще нужно меня удержать. А он не может. У него есть ударка. Но я не безумец, все будет не так, как раньше.

Я тоже могу бороться. Не забывайте об этом. Но я могу финишировать его. Если Мераб отдаст мне спину, то я его задушу», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.

Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»

Рокхолд считает, что у Двалишвили нет шансов победить Нурмагомедова: «Умар может победить Мераба во всем»