  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»
1

Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»

Умар Нурмагомедов не представляет, как может проиграть Мерабу Двалишвили.

«Я понимаю, что Мераб не хочет рискованного боя. Он может победить меня – это реально. Но это меня не сломает. Я буду тем же Умаром. Каждый может проиграть, каждый может выиграть. Мы не говорим о том, что случится в бою. Если мы говорим о страхе, то, думаю, Двалишвили просто не хочет рисковать.

Он не побьет меня. Я не могу представить, как он меня победит. Он не может меня схватить. Хорошо, может быть, он уронит меня один раз, но еще нужно меня удержать. А он не может. У него есть ударка. Но я не безумец, все будет не так, как раньше.

Я тоже могу бороться. Не забывайте об этом. Но я могу финишировать его. Если Мераб отдаст мне спину, то я его задушу», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.

Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»

Рокхолд считает, что у Двалишвили нет шансов победить Нурмагомедова: «Умар может победить Мераба во всем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
1231 декабря 2024, 08:59
Аспиналл спрогнозировал чемпионов UFC в 2025 году: себя в тяжелом весе, Мераба – в легчайшем, Чимаева – в среднем
331 декабря 2024, 08:11
Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»
429 декабря 2024, 08:46
Рекомендуем
Главные новости
Валуев – о первом поединке Бивола и Бетербиева: «Самый ожидаемый бой 2024-го, но он не получился ярким»
29 минут назад
Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым
152 минуты назадФото
Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»
1сегодня, 11:37
Стерлинг включил бой Махачев – Порье в число лучших за 2024 год: «Удушающий Ислама был одним из лучших за год»
2сегодня, 10:39
Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»
2сегодня, 09:41
Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»
12сегодня, 07:10
Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»
10сегодня, 06:58
Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»
сегодня, 06:52
Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
1сегодня, 06:41
Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»
2вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем