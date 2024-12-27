Мераб – о бое с Умаром: «Настройтесь на 19 января – я вас не разочарую»
Мераб Двалишвили пообещал победить в бою с Умаром Нурмагомедовым.
«Настройтесь на 19 января – чемпион не разочарует вас», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.
Мераба не пустили в зал UFC PI из-за тренировки Умара: «19 января его никто не защитит от меня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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