Мераб – о бое с Умаром: «Настройтесь на 19 января – я вас не разочарую»

Мераб Двалишвили пообещал победить в бою с Умаром Нурмагомедовым.

«Настройтесь на 19 января – чемпион не разочарует вас», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

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