Мендес назвал самый тяжелый бой Махачева: «Порье был настоящим зверем в клетке»
«Станет ли Царукян самым сложным соперником Махачева? Не знаю. Думаю, что самым трудным боем был поединок с Дастином Порье.
Дастин показал себя зверем в клетке. Если Арман привнесет это в бой, то Исламу придется тоже показать своего зверя.
Надеюсь, что делать этого не придется, потому что вести бой в таком состоянии трудно. Он может победить более простым способом, но если придется, то Ислам сможет это сделать», – сказал тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Напомним, что Махачев победил Порье удушением Д’Арс в пятом раунде.
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