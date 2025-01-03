Мендес назвал самый тяжелый бой Махачева: «Порье был настоящим зверем в клетке»

Хавьер Мендес назвал Дастина Порье самым тяжелым соперником Ислама Махачева.

«Станет ли Царукян самым сложным соперником Махачева? Не знаю. Думаю, что самым трудным боем был поединок с Дастином Порье .

Дастин показал себя зверем в клетке. Если Арман привнесет это в бой, то Исламу придется тоже показать своего зверя.

Надеюсь, что делать этого не придется, потому что вести бой в таком состоянии трудно. Он может победить более простым способом, но если придется, то Ислам сможет это сделать», – сказал тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес .

Напомним, что Махачев победил Порье удушением Д’Арс в пятом раунде.

Мендес – о реванше Махачева и Царукяна: «Арман заставит нас потрудиться, но Ислам – №1 P4P»

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