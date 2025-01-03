Мендес – о реванше Махачева и Царукяна: «Арман заставит нас потрудиться, но Ислам – №1 P4P»
Хавьер Мендес ожидает, что Арман Царукян даст трудный бой Исламу Махачеву.
«Арман заставит нас потрудиться в этом бою, но Ислам – №1 P4P, поэтому я уверен в его победе. Я очень уверен в Исламе, он лучший из всех», – сказал тренер чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Напомним, что бой между Махачевым и Царукяном возглавит UFC 311.
Тренер Махачева – о прогрессе Царукяна: «В 2019 году я подумал, что этот парень хорош и со временем станет только лучше»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hablemos MMA
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