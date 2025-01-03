Хабиб выложил фото тренировки в Лас-Вегасе: «Все идет своим чередом»
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото тренировки перед UFC 311.
«Все идет своим чередом», – подписал фото бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который в качестве тренера проведет три боя на UFC 311: его подопечными будут Тагир Уланбеков, Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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