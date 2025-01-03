Хабиб выложил фото тренировки в Лас-Вегасе: «Все идет своим чередом»

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото тренировки перед UFC 311.

«Все идет своим чередом», – подписал фото бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов , который в качестве тренера проведет три боя на UFC 311: его подопечными будут Тагир Уланбеков , Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев .

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