Царукян − о бое с Махачевым: «Удивлен, что Ислам согласился. Калифорния − армянское место»

Арман Царукян удивлен, что Ислам Махачев согласился драться в Лос-Анджелесе.

«90% зрителей будут моими фанатами. Удивлен, что Ислам согласился, потому что это будет чужая для него территория.

Думал, что он захочет драться в Саудовской Аравии, Дубае или где-то еще, но не в Калифорнии. Калифорния − армянское место», − сказал легковес UFC Арман Царукян , который в ночь на 19 января подерется с Исламом Махачевым за пояс.

Царукян потренировался с Мартинсом, который нокаутировал Махачева в 2015-м: «Лев встретил льва»

Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2