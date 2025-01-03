Тренер Махачева – о прогрессе Царукяна: «В 2019 году я подумал, что этот парень хорош и со временем станет только лучше»
Хавьер Мендес заявил, что предвидел прогресс Армана Царукяна после боя с Исламом Махачевым.
«Я тогда подумал: «Этот парень очень хорош, со временем он станет только лучше». Я так и думал.
Сейчас Арман снова перед нами, и мы знали, что так и будет. Потому что он был на хорошем уровне в момент первого боя. И он был очень молод, у него не было опыта», – сказал тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес.
В 2019 году Ислам Махачев победил Армана Царукяна единогласным решением судей.
Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hablemos MMA
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