Тренер Махачева – о прогрессе Царукяна: «В 2019 году я подумал, что этот парень хорош и со временем станет только лучше»

Хавьер Мендес заявил, что предвидел прогресс Армана Царукяна после боя с Исламом Махачевым.

«Я тогда подумал: «Этот парень очень хорош, со временем он станет только лучше». Я так и думал.

Сейчас Арман снова перед нами, и мы знали, что так и будет. Потому что он был на хорошем уровне в момент первого боя. И он был очень молод, у него не было опыта», – сказал тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес .

В 2019 году Ислам Махачев победил Армана Царукяна единогласным решением судей.

Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»

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