Хавьер Мендес: «Царукян – очень жесткий соперник, это сложный бой для Махачева»

Хавьер Мендес высказался о бое Ислама Махачева с Арманом Царукяном.

«Арман – очень жесткий соперник, не знаю, как пройдет бой. Будет много переводов, будут размены. Очень сложный бой», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится UFC 311, в главном бою пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном .

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