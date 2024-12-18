Хавьер Мендес: «Царукян – очень жесткий соперник, это сложный бой для Махачева»
Хавьер Мендес высказался о бое Ислама Махачева с Арманом Царукяном.
«Арман – очень жесткий соперник, не знаю, как пройдет бой. Будет много переводов, будут размены. Очень сложный бой», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится UFC 311, в главном бою пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
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