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Махачев выложил фото с Умаром из UFC PI: «В офисе»

Ислам Махачев опубликовал фото с Умаром Нурмагомедовым из зала UFC в Лас-Вегасе.

«В офисе», – подписал фото с Умаром Нурмагомедовым чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

19 января Махачев и Нурмагомедов подерутся за титулы UFC: Ислам будет защищать пояс в легком весе в бою с Арманом Царукяном, а Умар попытается отобрать у Мераба Двалишвили пояс в легчайшем весе.

Мераба не пустили в зал UFC PI из-за тренировки Умара: «19 января его никто не защитит от меня»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Ислама Махачева
logoАрман Царукян
logoUFC
logoMMA
UFC 311
logoУмар Нурмагомедов
легкий вес (MMA)
logoМераб Двалишвили
logoИслам Махачев
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