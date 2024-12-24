Махачев выложил фото с Умаром из UFC PI: «В офисе»

Ислам Махачев опубликовал фото с Умаром Нурмагомедовым из зала UFC в Лас-Вегасе.

«В офисе», – подписал фото с Умаром Нурмагомедовым чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

19 января Махачев и Нурмагомедов подерутся за титулы UFC: Ислам будет защищать пояс в легком весе в бою с Арманом Царукяном , а Умар попытается отобрать у Мераба Двалишвили пояс в легчайшем весе.

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