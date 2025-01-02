Экс-тренер Царукяна: «Если Ислам проиграет – это будет удар по школе Абдулманапа Нурмагомедова. Но в поражении Умара ничего страшного нет»
«Если Ислам Махачев проиграет – это будет удар по школе Абдулманапа Нурмагомедова. Но Умар – молодой проспект, у него все впереди, у него все хорошо. Он в таком возрасте дерется за пояс UFC, для него это огромный шанс. Если он проиграет, ничего страшного в этом нет. Там такие же люди, которые так же тренируются, заходят в клетку. Все могут проиграть.
Я себя ни в коем случае не сравниваю с Абдулманапом, но у меня была такая ситуация. Мы дрались в Краснодаре, у меня выступало 4 ученика и из них победил только один. У нас, в Краснодаре! Вот это для меня было ударом психологическим. Один проиграл нокаутом на первых секундах, которого вообще не должно было быть. Было такое стечение обстоятельств, подарок тем ребятам», – заявил тренер Сергей Торосян.
Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым
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