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Экс-тренер Царукяна: «Если Ислам проиграет – это будет удар по школе Абдулманапа Нурмагомедова. Но в поражении Умара ничего страшного нет»

Экс-тренер Царукяна не думает, что поражение Умара станет ударом по имиджу школы.

«Если Ислам Махачев проиграет – это будет удар по школе Абдулманапа Нурмагомедова. Но Умар – молодой проспект, у него все впереди, у него все хорошо. Он в таком возрасте дерется за пояс UFC, для него это огромный шанс. Если он проиграет, ничего страшного в этом нет. Там такие же люди, которые так же тренируются, заходят в клетку. Все могут проиграть.

Я себя ни в коем случае не сравниваю с Абдулманапом, но у меня была такая ситуация. Мы дрались в Краснодаре, у меня выступало 4 ученика и из них победил только один. У нас, в Краснодаре! Вот это для меня было ударом психологическим. Один проиграл нокаутом на первых секундах, которого вообще не должно было быть. Было такое стечение обстоятельств, подарок тем ребятам», – заявил тренер Сергей Торосян.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИслам Махачев
logoУмар Нурмагомедов
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