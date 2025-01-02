Камил Гаджиев: «Команда Хабиба – лучшая в истории MMA? Для меня это даже не вопрос»
«Многие говорят, что команда Хабиба – величайшая в истории MMA? Если бы она прекратила свое существование... А оно только начинается.
Для меня это даже не вопрос. Ну, представьте, три человека владеют тремя поясами в самой конкурентной весовой категории – легкой. В трех лигах! Сколько парней у них небитых, с нулем в графе поражений. Все на самом высочайшем уровне. Коэффициент эффективности просто невероятный.
Каждый, кто из них был отправлен на покорение вершин, дошел до нее», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Гаджиев назвал Павловича главным разочарованием года в UFC: «Он должен быть на другом уровне. И есть вопросы к тренировочному процессу»
Гаджиев – о словах Хабиба про лагерь Махачева: «Не очень довольный подготовкой Ислама Хабиб – это уже сигнал»
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