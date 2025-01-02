Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»

Али Абдель-Азиз считает, что Умар Нурмагомедов может превзойти достижения Хабиба.

«Я не сомневаюсь, что Умар будет чемпионом UFC в легчайшем весе, и я верю, что он станет им надолго.

Думаю, что Умар – единственный боец, который действительно может бросить вызов послужному списку Хабиба . Он может уйти непобежденным. 29-0, 30-0... Конечно, у него сложный противник, но я считаю, что Умар лучше во всем», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили подерутся на UFC 311 в ночь на 19 января в Инглвуде (США).

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