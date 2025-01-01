Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым

Белал Мухаммад присоединился к тренировочному лагерю Ислама Махачева.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с совместной тренировки Белала Мухаммада , Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова .

«Все идет своим чередом», – написал Хабиб Нурмагомедов.

Ислам Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

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