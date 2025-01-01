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Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым

Белал Мухаммад присоединился к тренировочному лагерю Ислама Махачева.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с совместной тренировки Белала Мухаммада, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

«Все идет своим чередом», – написал Хабиб Нурмагомедов.

Ислам Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

Арман Царукян: «Загрузка года чемпиона... Мы войдем в историю»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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