Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым
Белал Мухаммад присоединился к тренировочному лагерю Ислама Махачева.
Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с совместной тренировки Белала Мухаммада, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.
«Все идет своим чередом», – написал Хабиб Нурмагомедов.
Ислам Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.
Арман Царукян: «Загрузка года чемпиона... Мы войдем в историю»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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