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Мухаммад потренировался с Хиллом: «Две недели до победы моего бро Джамала»

Белал Мухаммад опубликовал фото с Джамалом Хиллом.

«Две недели до победы моего бро Джамала Хилла», – написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

«Так точно, сэр. Благодарю за работу, братан», – прокомментировал эту запись полутяжеловес Джамал Хилл, который 19 января подерется с Иржи Прохазкой на UFC 311.

Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым

Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
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