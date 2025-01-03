Мухаммад потренировался с Хиллом: «Две недели до победы моего бро Джамала»
Белал Мухаммад опубликовал фото с Джамалом Хиллом.
«Две недели до победы моего бро Джамала Хилла», – написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
«Так точно, сэр. Благодарю за работу, братан», – прокомментировал эту запись полутяжеловес Джамал Хилл, который 19 января подерется с Иржи Прохазкой на UFC 311.
Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым
Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
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