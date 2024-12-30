Хилл – о поражении Перейре: «Не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы?»

Джамал Хилл считает, что травма ахилла могла повлиять на бой с Алексом Перейрой.

«Я не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы? Я о том, что любой, кто перенес операцию на ахиллове сухожилии, знает, что следующие девять месяцев не будут идеальными. Но в итоге я принял бой. Рассчитывал на себя и пошел туда, готовым к поединку. Случилось то, что случилось», – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл .

Напомним, Хилл нокаутом проиграл Алексу Перейре в главном событии UFC 300 в апреле. В июле 2023-го Джамал отказался от пояса из-за травмы.

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