Хилл – о поражении Перейре: «Не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы?»
Джамал Хилл считает, что травма ахилла могла повлиять на бой с Алексом Перейрой.
«Я не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы? Я о том, что любой, кто перенес операцию на ахиллове сухожилии, знает, что следующие девять месяцев не будут идеальными. Но в итоге я принял бой. Рассчитывал на себя и пошел туда, готовым к поединку. Случилось то, что случилось», – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл.
Напомним, Хилл нокаутом проиграл Алексу Перейре в главном событии UFC 300 в апреле. В июле 2023-го Джамал отказался от пояса из-за травмы.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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