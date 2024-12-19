Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»

Белал Мухаммад высмеял реакцию Колби Ковингтона на проигрыш Хоакину Бакли.

«Мне было так приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает. Я надеялся, что доктор позволит ему продолжить, иначе у Колби появлялся шанс на отмазки.

Он уже придумывает эти отмазки. Братан, тебя буквально разорвали на части во всех аспектах: ты проиграл в грэпплинге, в ударке, в кикбоксинге. Он даже был отстоем, когда выходил, потому что надрезал свою футболку. Это выглядело глупо.

Люди возвели Колби на пьедестал: «О, он король кардио, он такой, он этакий». Но эти новые парни постоянно учатся. Колби не выбрасывает ничего угрожающего, просто пытается делать тейкдауны, но сейчас есть парни, которые предвидят эти вещи.

Думаю, теперь люди понимают, что он действительно отстой, ему нет места в топ-5. Не думаю, что он может победить хоть кого-то в топ-10.

Игра прошла мимо него. Ему пора начать думать о том, что будет дальше. Возможно, у него остался еще один большой бой», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Напомним, что Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC on ESPN 63.

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