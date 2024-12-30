Гаджиев – о словах Хабиба про лагерь Махачева: «Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал»

Камил Гаджиев высказался о словах Хабиба Нурмагомедова про подготовку Махачева.

«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев .

Напомним, в ночь на 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном в главном поединке UFC 311.

Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было»

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