Гаджиев – о словах Хабиба про лагерь Махачева: «Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал»
Камил Гаджиев высказался о словах Хабиба Нурмагомедова про подготовку Махачева.
«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Напомним, в ночь на 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном в главном поединке UFC 311.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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