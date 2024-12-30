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Гаджиев – о словах Хабиба про лагерь Махачева: «Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал»

Камил Гаджиев высказался о словах Хабиба Нурмагомедова про подготовку Махачева.

«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама – это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Напомним, в ночь на 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном в главном поединке UFC 311.

Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было»

Встретился с Трампом, попал в скандалы из-за налоговой и теракта, снова тренирует: как Хабиб провел 2024-й

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoUFC
logoКамил Гаджиев
logoИслам Махачев
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