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Камил Гаджиев: «Шлеменко – человек года в ММА, он вообще не притормаживает»

Камил Гаджиев назвал Александра Шлеменко человеком года в российском ММА.

«Шлеменко – человек года в ММА. Ему 40 лет, живая легенда. Он, находясь в зоне комфорта, может называть гонорары и драться за них, просто потому что он Александр Шлеменко. Но он вообще не притормаживает. По сути, он для нас, промоутеров, продает бои», – сказал Камил Гаджиев.

Второй бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей. Первый бой прошел в октябре-2018, тогда победил Токов.

Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ушатайка
logoКамил Гаджиев
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logoАлександр Шлеменко
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