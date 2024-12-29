Камил Гаджиев: «Бой Шлеменко и Федора – сюр. Это нереально»
Камил Гаджиев высказался о конфликте Александра Шлеменко и Федора Емельяненко.
«Бой Шлеменко и Федора – сюр. Это нереально. Этого не может быть. Мне этот конфликт не нравится», – сказал Камил Гаджиев.
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Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ушатайка
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