Камил Гаджиев: «Бой Шлеменко и Федора – сюр. Это нереально»

Камил Гаджиев высказался о конфликте Александра Шлеменко и Федора Емельяненко.

«Бой Шлеменко и Федора – сюр. Это нереально. Этого не может быть. Мне этот конфликт не нравится», – сказал Камил Гаджиев .

Федор − о бое Шлеменко и Токова: «Самое высокое достижение Александра − победить Анатолия «разделкой»

Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»