Гаджиев назвал Павловича главным разочарованием года в UFC: «Он должен быть на другом уровне. И есть вопросы к тренировочному процессу»
Камил Гаджиев назвал Сергея Павловича главным разочарованием года в UFC.
«Разочарование года в UFC? Для меня это Сергей Павлович. В этом году, кажется, вва боя проиграл, хотя мы ждали от него титула.
Мне кажется, ему не хватает качественного подхода к тренировочному процессу. Раньше он был молодой и перспективный, а теперь это уже мастодонт. И он должен быть на другом уровне. К тренировочному процессу есть вопросы», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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