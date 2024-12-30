Гаджиев назвал Павловича главным разочарованием года в UFC: «Он должен быть на другом уровне. И есть вопросы к тренировочному процессу»

Камил Гаджиев назвал Сергея Павловича главным разочарованием года в UFC.

«Разочарование года в UFC? Для меня это Сергей Павлович . В этом году, кажется, вва боя проиграл, хотя мы ждали от него титула.

Мне кажется, ему не хватает качественного подхода к тренировочному процессу. Раньше он был молодой и перспективный, а теперь это уже мастодонт. И он должен быть на другом уровне. К тренировочному процессу есть вопросы», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев .

Гаджиев – о словах Хабиба про лагерь Махачева: Не очень довольный подготовкой Ислама Хабиб – это уже сигнал»

Павлович показал видео борцовской тренировки: «Продолжаем упорно набирать обороты»