Гаджиев – о переносе Fight Nights 126: «Мне написали, что это связано с угрозой террористических актов»
Камил Гаджиев рассказал о причине отмены турнира Fight Nights 126 в Москве.
«С большой вероятностью турнир пройдет 14 февраля. Почему перенесли? Наверное, общая обстановка перед Новым годом криминогенная. Потому что мне написали, что это связано с угрозой террористических актов и так далее. Ну, наверно, оценили, что контингент у нас специфический», - сказал Камил Гаджиев.
Fight Nights 126 должен был состояться 27 декабря в Москве. Александр Сарнавский должен был подраться с бразильцем Адриано Мартинсом.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ушатайка
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