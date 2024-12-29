Гаджиев – о переносе Fight Nights 126: «Мне написали, что это связано с угрозой террористических актов»

Камил Гаджиев рассказал о причине отмены турнира Fight Nights 126 в Москве.

«С большой вероятностью турнир пройдет 14 февраля. Почему перенесли? Наверное, общая обстановка перед Новым годом криминогенная. Потому что мне написали, что это связано с угрозой террористических актов и так далее. Ну, наверно, оценили, что контингент у нас специфический», - сказал Камил Гаджиев .

Fight Nights 126 должен был состояться 27 декабря в Москве. Александр Сарнавский должен был подраться с бразильцем Адриано Мартинсом.

Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Не рассматриваю идею организации его поединка. Пока он в таком состоянии – нет»