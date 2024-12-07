Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»
«На первый этап лагеря поедем в Кыргызстан, а второй пока под вопросом.
Бой пересматривал один раз. Когда смотришь со стороны, то видишь немного другие вещи. Не то, что ощущаешь в ринге. Но те чувства важнее. Я посмотрел бой и убедился в том, что ощущал в ринге. Действительно есть моменты, над которыми нужно работать. Но нельзя на них зацикливаться.
Геннадий Машьянов (тренер Бивола – примечание Sports) все подробно изучает. Я тоже, как минимум, еще один раз посмотрю», – сказал бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, реванш Бивола и Бетербиева состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
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