Бетербиев о реванше с Биволом: «Не знаю, нужен ли он. Там вроде все понятно было»
Артур Бетербиев не видит необходимости в реванше с Дмитрием Биволом.
«Нужен ли реванш? Я не знаю. Вроде бы там все понятно было.
Несколько раз пересмотрел первый бой. Впечатления не изменились», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. Реванш состоится 22 феврале.
Бивол – о дате реванша с Бетербиевым: «Она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя»
Бивол и Бетербиев проведут матч-реванш в феврале. У боксеров равные шансы на победу, считают букмекеры
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Федерация бокса России
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости