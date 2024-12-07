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Бетербиев о реванше с Биволом: «Не знаю, нужен ли он. Там вроде все понятно было»

Артур Бетербиев не видит необходимости в реванше с Дмитрием Биволом.

«Нужен ли реванш? Я не знаю. Вроде бы там все понятно было.

Несколько раз пересмотрел первый бой. Впечатления не изменились», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. Реванш состоится 22 феврале.

Бивол – о дате реванша с Бетербиевым: «Она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя»

Бивол и Бетербиев проведут матч-реванш в феврале. У боксеров равные шансы на победу, считают букмекеры

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Федерация бокса России
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Бивол - Бетербиев
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