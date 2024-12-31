Рокхолд считает, что у Двалишвили нет шансов победить Нурмагомедова: «Умар может победить Мераба во всем»

Люк Рокхолд поделился ожиданиями от боя Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили.

«Умар может победить его во всем. Он может перебить его, сконтрить переводы Мераба и забрать его спину. Я не вижу никакого другого исхода в этом бою», – сказал бывший чемпион UFC Люк Рокхолд .

Поединок Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова за титул UFC в легчайшем весе пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.

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