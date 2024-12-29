Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»

Мераб Двалишвили рассказал о бое с Умаром Нурмагомедовым.

«Буду стремиться к досрочной победе, но выиграть у сложного противника и изменить его ноль в графе поражений – уже дорогого стоит. Я не дерусь с легким соперником, приму любую победу над ним. Но только не победу дисквалификацией. Надеюсь на хорошую победу, которая сделает меня счастливым», – сказал Мераб Двалишвили.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

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