Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»
Мераб Двалишвили рассказал о бое с Умаром Нурмагомедовым.
«Буду стремиться к досрочной победе, но выиграть у сложного противника и изменить его ноль в графе поражений – уже дорогого стоит. Я не дерусь с легким соперником, приму любую победу над ним. Но только не победу дисквалификацией. Надеюсь на хорошую победу, которая сделает меня счастливым», – сказал Мераб Двалишвили.
Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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