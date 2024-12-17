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ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года

ESPN назвал Алекса Перейру лучшим бойцом 2024 года.

По итогам 2024 канал ESPN определился с обладателями премий. Лучшим бойцом-мужчиной признан Алекс Перейра, нокаутировавший в 2024 году Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.

Лучшим бойцом-женщиной стала Кайла Харрисон, победившая в 2024 году Холли Холм и Кейтлин Виейру.

Обладатели остальных наград:

  • Лучший боец-мужчина ММА не из UFC − Фрэнсис Нганну (PFL);

  • Лучший боец-женщина ММА не из UFC − Дакота Дитчева (PFL);

  • Бой года − Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи (UFC 300);

  • Нокаут года − Макс Холлоуэй (нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300);

  • Сабмишен года − Дрикус дю Плесси (задушил Исраэля Адесанью на UFC 305);

  • Прорыв года − Диего Лопес (попал в топ-15 и поднялся на третье место в рейтинге полулегковесов UFC);

  • Прогресс года − Дэн Хукер (победил Матеуша Гамрота);

  • Новичок года − Карлос Пратес (выиграл четыре боя в 2024 году);

  • Команда года − «Боевые ботаники»;

  • Турнир года − UFC 300.

Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
Дакота Дитчева
logoКарлос Пратес
logoДэн Хукер
logoДрикус дю Плесси
PFL
logoКайла Харрисон
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoДиего Лопес
logoФрэнсис Нганну
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