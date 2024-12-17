ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года

ESPN назвал Алекса Перейру лучшим бойцом 2024 года.

По итогам 2024 канал ESPN определился с обладателями премий. Лучшим бойцом-мужчиной признан Алекс Перейра , нокаутировавший в 2024 году Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.

Лучшим бойцом-женщиной стала Кайла Харрисон , победившая в 2024 году Холли Холм и Кейтлин Виейру.

Обладатели остальных наград:

Лучший боец-мужчина ММА не из UFC − Фрэнсис Нганну (PFL );

Лучший боец-женщина ММА не из UFC − Дакота Дитчева (PFL);

Бой года − Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи (UFC 300);

Нокаут года − Макс Холлоуэй (нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300);

Сабмишен года − Дрикус дю Плесси (задушил Исраэля Адесанью на UFC 305);

Прорыв года − Диего Лопес (попал в топ-15 и поднялся на третье место в рейтинге полулегковесов UFC);

Прогресс года − Дэн Хукер (победил Матеуша Гамрота);

Новичок года − Карлос Пратес (выиграл четыре боя в 2024 году);

Команда года − «Боевые ботаники»;

Турнир года − UFC 300.

Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года