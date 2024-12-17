ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года
По итогам 2024 канал ESPN определился с обладателями премий. Лучшим бойцом-мужчиной признан Алекс Перейра, нокаутировавший в 2024 году Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.
Лучшим бойцом-женщиной стала Кайла Харрисон, победившая в 2024 году Холли Холм и Кейтлин Виейру.
Обладатели остальных наград:
Лучший боец-мужчина ММА не из UFC − Фрэнсис Нганну (PFL);
Лучший боец-женщина ММА не из UFC − Дакота Дитчева (PFL);
Бой года − Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи (UFC 300);
Нокаут года − Макс Холлоуэй (нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300);
Сабмишен года − Дрикус дю Плесси (задушил Исраэля Адесанью на UFC 305);
Прорыв года − Диего Лопес (попал в топ-15 и поднялся на третье место в рейтинге полулегковесов UFC);
Прогресс года − Дэн Хукер (победил Матеуша Гамрота);
Новичок года − Карлос Пратес (выиграл четыре боя в 2024 году);
Команда года − «Боевые ботаники»;
Турнир года − UFC 300.
Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
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