Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»
Дрикус дю Плесси высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым.
«Я бы предпочел бой с Хамзатом, но реванш с Шоном мне хотелось провести до поединка Чимаева и Уиттакера. Не скажу, что я недоволен решением UFC. Буду драться с тем, кого фанаты считают следующим лучшим парнем. Стрикленду обещали бой.
Чимаев легко побил бы меня? Он не может победить даже свою собственную иммунную систему», – написал боец UFC Дрикус дю Плесси.
Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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