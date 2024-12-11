Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»

Дрикус дю Плесси высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым.

«Я бы предпочел бой с Хамзатом , но реванш с Шоном мне хотелось провести до поединка Чимаева и Уиттакера. Не скажу, что я недоволен решением UFC. Буду драться с тем, кого фанаты считают следующим лучшим парнем. Стрикленду обещали бой.

Чимаев легко побил бы меня? Он не может победить даже свою собственную иммунную систему», – написал боец UFC Дрикус дю Плесси .

Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312.

Хамзат Чимаев намекнул на бой с Дрикусом дю Плесси