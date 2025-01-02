Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»
Чейл Соннен не верит, что Макгрегор подерется с Полом в Индии.
«Ни слова правды. Вы должны понять, что Конор не перебоксирует Логана Пола. В Индии нет миллиардера, который хочет собрать людей и помочь развитию туризма. Это нужно исключительно правительству. И нет чека на $250 млн, просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол. Вы не должны в это верить», – уверен боец UFC Чейл Соннен.
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Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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