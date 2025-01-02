Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»

Чейл Соннен не верит, что Макгрегор подерется с Полом в Индии.

«Ни слова правды. Вы должны понять, что Конор не перебоксирует Логана Пола . В Индии нет миллиардера, который хочет собрать людей и помочь развитию туризма. Это нужно исключительно правительству. И нет чека на $250 млн, просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол. Вы не должны в это верить», – уверен боец UFC Чейл Соннен .

Чейл Соннен: «Макгрегор снялся в фильме, который стал хитом. А Рой Джонс не смог заставить людей слушать его рэп»

Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»