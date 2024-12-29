Чейл Соннен: «Макгрегор снялся в фильме, который стал хитом. А Рой Джонс не смог заставить людей слушать его рэп»
Чейл Соннен назвал уникальную черту Конора Макгрегора.
«Было много спортсменов, которые пытались перейти в индустрию развлечений, но они не могли начать, фанаты не шли за ними. Конор Макгрегор снялся в фильме, который стал хитом, самым просматриваемым для определенной аудитории. А Рой Джонс не смог заставить людей слушать его рэп. Такая ситуация встречается чаще. Когда люди любят вас в одной области, они, как правило, не следуют за вами в другую», – сказал Чейл Соннен.
Конор Макгрегор сыграл одну из главных ролей в фильме «Дом у дороги».
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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