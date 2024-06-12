Чейл Соннен: «Если Конор не выйдет на бой с Чендлером, то считайте, что он завершил карьеру»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен высказался о возможной отмене бой Макгрегор – Чендлер.

«Конор Макгрегор против Майкла Чендлера. Бой состоится или нет? Сейчас я очень сдержан в прогнозах.

Отмена пресс-конференции – это не то, на что я могу закрыть глаза. Я никогда не мог проигнорировать тот факт, что пресс-конференция отменили. Почему это произошло? Я понимаю, что Конор на нее бы не приехал, но зачем отменять? Такое происходило и раньше.

Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Хельвани сообщил о «растущем пессимизме» вокруг статуса боя Конора и Чендлера: «UFC снова рассылают бойцам запросы о замене»

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1 комментарий
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Конор очень давно завершил свою карьеру , сейчас он просто шоумен и актер !! Больше его в артагоне мы не увидим !!
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