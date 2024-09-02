Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»

Чейл Соннен назвал дату боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера

«У меня есть инсайдерская информация, что UFC хочет устроить бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера в Калифорнии в январе», – заявил бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжелом весе Чейл Соннен .

Майкл Чендлер: «Мой внутренний голос говорит, что я не заслуживаю боя с Конором»

Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»