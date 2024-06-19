Соннен намекнул, что Конор находится в рехабе: «Макгрегор и Чендлер оба любят выпивку, а теперь один из них лечится»

Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор находится на реабилитации от алкоголизма.

«Очень иронично, что Конор и Чендлер любят алкоголь, а теперь один из них находится в рехабе от алкоголизма и наркомании. Просто хочу сказать, что это непростая история, об этом непросто говорить», − сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

Бой Конора Макгрегора и должен был состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, но поединок отменили из-за травмы у Конора.

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