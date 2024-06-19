Соннен намекнул, что Конор находится в рехабе: «Макгрегор и Чендлер оба любят выпивку, а теперь один из них лечится»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор находится на реабилитации от алкоголизма.

«Очень иронично, что Конор и Чендлер любят алкоголь, а теперь один из них находится в рехабе от алкоголизма и наркомании. Просто хочу сказать, что это непростая история, об этом непросто говорить», − сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, но поединок отменили из-за травмы у Конора.

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11 комментариев
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«Об этом трудно говорить, но я сказал», добавил Соннен.
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Конор Емельяненко
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Я так и знал, что Конор ушел в запой. Сам же выкладывал как в ночном клубе тусил перед боем. А после запоя о каком бое может идти речь?!
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Может это Майкл устал ждать и запил с горя,когда узнал о переносе боя
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Ответ Beast
Конор Емельяненко
Абубаконор МакМельяненко
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Ответ Александр Степанов
Ну то есть Сонен написал и ты сразу принял это на веру? Обожаю такое))
А почему не поверить? У Конора не такая репутация? И он не выкладывал фото и видео как в клубе тусит перед боем?
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Ответ Максим Медов
А почему не поверить? У Конора не такая репутация? И он не выкладывал фото и видео как в клубе тусит перед боем?
Потому что Соннен как обычно наврал.
«Я не знаю, действительно ли Конор в рехабе. Если да, то это потрясающе. Но я знаю, что за две недели до отмененной пресс-конференции он был в своем баре. На опубликованных кадрах он пьян». Т.е. он наболтал с три короба имея те же инсайды что и мы все, фотки с вечеринки в пабе.
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удачи и терпения в новой битве
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КОНОР изучает стиль пьяного кулака!!!😂😂😂
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Соннен стабильно пару раз в месяц набрасывает кликбейта который в 99 % случаев оказывается враньём. И я сильно сомневаюсь что ирландец пойдёт затворничать в рехаб, он если и пойдёт то сделает из этого шоу с рекламой очередного своего пойла.
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Ответ Максим Медов
Я так и знал, что Конор ушел в запой. Сам же выкладывал как в ночном клубе тусил перед боем. А после запоя о каком бое может идти речь?!
Ну то есть Сонен написал и ты сразу принял это на веру? Обожаю такое))
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