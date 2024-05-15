Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Чейл Соннен Даниэль Кормье Конор Макгрегор натив Хоакин Бакли контент Нурсултон Рузибоев Бокс/MMA/UFC

Хоакин Бакли резко ответил Даниэлю Кормье, который раскритиковал трэшток бойца.

Напомним, что Бакли вызвал Конора Макгрегора после победы над Нурсултоном Рузибоевым.

В послематчевом интервью Хоакин оскорбил мать Конора Макгрегора, что не понравилось комментатору поединка Даниэлю Кормье, который раскритиковал Бакли.

«Пусть это будет известно всем. Кормье, Биспинг и Чейл Соннен, ваши мамочки вырастили шалав.

Вы все пытаетесь переврать мои слова, прекрасно понимая, что я сказал тогда в клетке. Но все нормально, мы можем повеселиться», − написал в соцсетях полусредневес UFC Хоакин Бакли.

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