Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»
Хоакин Бакли резко ответил Даниэлю Кормье, который раскритиковал трэшток бойца.
Напомним, что Бакли вызвал Конора Макгрегора после победы над Нурсултоном Рузибоевым.
В послематчевом интервью Хоакин оскорбил мать Конора Макгрегора, что не понравилось комментатору поединка Даниэлю Кормье, который раскритиковал Бакли.
«Пусть это будет известно всем. Кормье, Биспинг и Чейл Соннен, ваши мамочки вырастили шалав.
Вы все пытаетесь переврать мои слова, прекрасно понимая, что я сказал тогда в клетке. Но все нормально, мы можем повеселиться», − написал в соцсетях полусредневес UFC Хоакин Бакли.
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