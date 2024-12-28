Уиттакер считает Адесанью фаворитом боя с Имавовым: «Имавов может повторить успех Дрикуса. Но если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет»
Роберт Уиттакер считает Исраэль Адесанью фаворитом поединка с Нассурдином Имавовым.
«Имавов такой же напористый, как Дрикус? Я думаю, что у дю Плесси был действительно хороший план на бой с Адесаньей. Он заставил его чувствовать себя некомфортно, не дал Исраэлю пространства.
Думаю, у Имавова есть навыки, чтобы повторить это. Впрочем, фаворитом считаю Адесанью. Он хорошо справляется с подобным контрстилем. Если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет», – заявил экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, 1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night 250, в главном бою которого Адесанья подерется с Имавовым.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
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