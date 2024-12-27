Адесанья – о нынешнем этапе карьеры: «Я очень хорош в том, чтобы драться. Стал забывать об этом»
Исраэль Адесанья высказался о нынешнем этапе карьеры.
«Я продолжаю драться, потому что могу. Очень хорош в этом. Я почти забыл, насколько хорош.
Недавно меня осенило: «Черт, я хорош в этом дерьме». Забываю об этом, потому что на то есть свои причины. Постоянно повторяю себе: «Вы, наверное, забыли. И я тоже забыл», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, проигравший два боя подряд.
Адесанья – о бое с Имавовым: «Осознаю, насколько он опасный и дикий»
UFC опубликовал постер турнира UFC Saudi Arabia: Адесанья – Имавов, Шара Буллет – Пейдж
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
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