Адесанья – о нынешнем этапе карьеры: «Я очень хорош в том, чтобы драться. Стал забывать об этом»

Исраэль Адесанья высказался о нынешнем этапе карьеры.

«Я продолжаю драться, потому что могу. Очень хорош в этом. Я почти забыл, насколько хорош.

Недавно меня осенило: «Черт, я хорош в этом дерьме». Забываю об этом, потому что на то есть свои причины. Постоянно повторяю себе: «Вы, наверное, забыли. И я тоже забыл», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, проигравший два боя подряд.

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