Адесанья – о бое с Имавовым: «Осознаю, насколько он опасный и дикий»
Исраэль Адесанья заявил, что не недооценивает Нассурдина Имавова.
«Осознаю, что Имавов опасен, он дикий, мне нравится его стиль. Неплохой футворк, очень опасный и подготовленный.
Дело не в нем, а во мне, в моем желании расти, желании написать новую главу. Мне нравится, как все складывается.
Хочу совершенствоваться и показать, на что способен в смешанных единоборствах», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, что бой Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии 1 февраля.
Адесанья хочет драться с Чимаевым: «Меня удивило, как Хамзат снес Уиттакера»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем