Адесанья – о бое с Имавовым: «Осознаю, насколько он опасный и дикий»

Исраэль Адесанья заявил, что не недооценивает Нассурдина Имавова.

«Осознаю, что Имавов опасен, он дикий, мне нравится его стиль. Неплохой футворк, очень опасный и подготовленный.

Дело не в нем, а во мне, в моем желании расти, желании написать новую главу. Мне нравится, как все складывается.

Хочу совершенствоваться и показать, на что способен в смешанных единоборствах», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.

Напомним, что бой Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии 1 февраля.

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