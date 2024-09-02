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Кайо Борральо: «Я уже три раза вызывал Дрикуса. Он говорил, что мы поговорим после двух моих побед. Их уже четыре»

Кайо Борральо оценил вероятность боя с Дрикусом дю Плесси

«Это уже третий раз, когда я вызываю его. В прошлый раз он сказал что-то вроде: «Выиграй еще два боя, и мы поговорим». Это было три или четыре победы назад.

Я понимал, что вряд ли получу бой с Дрикусом дю Плесси, но так я поднял шум. Уверен, что если Шон Стрикленд получит травму, то я буду в списке на замену. Если Роберт Уиттакер победит Хамзата Чимаева, то UFC, вероятно, позвонит мне», – заявил боец UFC Кайо Борральо.

Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера. Но на бой сильно повлияет лагерь Роберта»

Тренер Адесаньи назвал причину проигрыша дю Плесси: «В конце концов Исраэль устал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoДрикус дю Плесси
Кайо Борральо
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