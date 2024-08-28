«Боевые ботаники» – новые звезды UFC. Они обклеивают по 350 пар очков и влюбляют научным подходом

Кто это такие?

Последний турнир лета в UFC закончился очередной победой средневеса Кайо Борральо , который уверенно разбил топового ударника-ветерана Джареда Каннонира, почти не используя мощные навыки грэпплинга. Лидер клуба «Боевые ботаники» ворвался в пятерку лучших бойцов среднего веса и теперь находится в двух поединках от титула.

В июле мы уже рассказывали о победе другого «ботаника» Джина Силвы, но после этого выиграли еще несколько бойцов клуба: Бруна Бразил на UFC 304, Карлос Пратес на UFC 305 и Борральо на последнем Fight Night. Сейчас четыре главных бойца команды (Борральо, Пратес, Джин Силва и Маурисио Руффи) идут с рекордом 14-0 в UFC.

Кажется, это главный зал в 2024 году.

«Боевых ботаников» не было бы без тандема Борральо и тренера Пабло Сукупиры. Они вместе красили зал и построили там клетку

Главный тренер команды Пабло Сукупира – бывший профессиональный боксер и тайский боксер. Он начал карьеру в 29 лет, собрал серию из пяти побед в боксе, но достаточно быстро закончил, улетев в нокаут (хотя BoxRec указывает, что Сукупира не проигрывал по боксу).

«Ключевой момент, изменивший направление карьеры, – вечер, когда меня нокаутировали. В этот момент я осознал, что больше не могу быть бойцом. Я сосредоточился на том, что у меня получалось лучше всего – тренировать», – рассказывал Сукупира.

В 2014 году с ним связался молодой Кайо Борральо. Тогда Борральо обладал хорошими навыками грэпплинга, но в стойке выглядел как полный любитель. Обратиться к Сукупире посоветовал знакомый боец Бруно Мурата, который тренировался у него и сказал, что тот поможет с ударкой.

Борральо пришел в зал Сукупиры. «Ты Кайо? Пришел тренироваться? Проходи, будешь работать со мной», – сказал Сукупира. В то время он всегда спарринговал с новичками, чтобы проверить их уровень. «Что за ##### [фигня]? Я не буду жестко спарринговать с этим тощим парнем, не хочу навредить тренеру в первый же день», – подумал Борральо.

Но в итоге тощий ветеран уничтожил Борральо в спарринге. «Мне никогда в жизни так не надирали задницу», – вспоминал Кайо. После этого он понял, что Сукупира – тот, кто ему нужен. Об этом же подумал и тренер: «Я посмотрел на Кайо и понял, что в нем есть что-то особенное».

Тогда Сукупира еще тренировал кикбоксеров и боксеров, а Борральо параллельно работал в зале Демиана Майи. Казалось, их сотрудничество – временное. Но позже Сукупира полностью переключился на смешанные единоборства, а его первым и главным учеником стал Борральо. Их объединял схожий взгляд на ММА, благодаря чему они сформировали мощный тандем. Как отмечал Сукупира, «Боевые ботаники» начались с его идей и исполнения Борральо.

Позже Борральо и Сукупира вместе работали над оформлением нового ММА-зала. «Я красил стены, мы вместе поставили большой ринг, октагон, такого же размера, как в UFC. Мы построили все это вместе», – рассказывал Борральо.

Откуда взялся бренд «Боевых ботаников»? Борральо работал учителем математики, а в команде обклеивают по 350 пар очков

До начала карьеры в единоборствах Сукупира работал копирайтером в маркетинговом агентстве. Он много креативил, но коллеги и руководители его не замечали. В итоге он ушел из маркетинга, чтобы стать бойцом.

Оказалось, навыки с прошлого места работы сильно помогли в создании уникального имиджа бойцовской команды. После брейншторма он придумал название «Боевые ботаники», которое сразу приглянулось Борральо: «Это название отражает всю нашу суть».

Затем появились те самые очки с небольшим куском ленты посередине. «Это простой сувенир, который привлекает, привязывает людей к нашей команде. Очки «Боевых ботаников» показывают миру, что на самом деле бойцы – умные люди, они могут думать в тот момент, когда большинство накрывает волна адреналина», – объяснял Сукупира.

Бойцы «Боевых ботаников» целый день обклеивают очки с черной оправой белой лентой. Перед поединком Борральо против Каннонира получилось более 350 пар. Сукупира называет подготовку очков терапией.

Имидж ботаников – не просто маркетинговая находка. Он отражает прошлое главных лиц команды и многих рядовых бойцов. «В школе у меня были сложности. Меня часто буллили. Тоже самое и с Кайо – он самый настоящий ботаник. Некоторые другие бойцы нашей команды тоже сталкивались с буллингом», – рассказывал Сукупира.

«Я всегда был ботаником. В молодости я работал учителем математики и химии, проводил много времени в лаборатории. Смотрел аниме, играл в шахматы – увлечения ботаников, как считается. Когда я стал бойцом, то перенес навыки ботаника в бои: подход к цифрам, данным. Я смотрю на поединки с точки зрения движений, механик, статистики, данных, паттернов. Этим мы отличаемся от других команд», – говорил Борральо.

Уникальный подход «Боевых ботаников» привлекает все больше тренеров и бойцов. Их объединяет важный месседж для всех ботаников мира

В зале Сукупира постоянно следит за спаррингами и параллельно смотрит в ноутбук, изучая соперников. По мнению членов команды, их главное преимущество – доскональный и очень вдумчивый подход к тренировкам и поединкам. На каждом спарринге от бойцов требуют думать, не поддаваться эмоциям и не рубиться с партнером.

Необычный научный подход к поединкам и тренировкам привлекает внимание не только фанатов, но и профессионалов. По данным портала Tapology, в зале Сукупиры сейчас тренируются 37 бойцов, среди которых бразильцы, аргентинцы и даже кубинец.

Такая же ситуация в тренерском составе. Если в начале пути все держалось на Сукупире и Борральо, то сейчас в зале работает около 10 тренеров. Показательная история – как Сукупира пригласил тренировать легенду бразильских ММА Флавио Альваро:

«Он сказал мне: «Пабло, я подумаю над твоим предложением, но тебе нужно будет хорошо заплатить». Я ответил: «Брат, у меня нет денег. Ты должен поверить в то, что мы делаем, должен на нас поставить. Позже появятся деньги, но сейчас у нас есть только спортсмены».

Фабио приехал в наш зал, я много с ним разговаривал о взглядах на бои. Он встретил Кайо и других парней и в конце сказал: «Я буду тренировать здесь бесплатно. Мне не нужны деньги. Давай сделаем этих ребят большими звездами и уже потом подумаем о деньгах».

Сила «Боевых ботаников» не только в подходе к поединкам. Каждый боец клуба отмечает высочайший командный дух и поддержку коллектива. «Энергия в команде всегда была на высоте. Даже когда никто из нас не выступал в UFC, энергия была на высоте, потому что мы всегда верили в друг друга, верили в работу, которую мы делаем. Думаю, это вдохновляет новое поколение «Боевых ботаников», которое уже на подходе», – отмечал Борральо.

«Боевые ботаники» цепляют не только общей концепцией клуба, но и историями отдельных персонажей. Например, Кратос Пратес, не так давно нокаутировавший Ли Цзинляна, курит после поединков и часто выпивает, а Джин Силва, победивший на двух турнирах UFC подряд, гавкал во время интервью после боя.

Несмотря на не самое профессиональное (а иногда совсем странное) поведение, на тренировках бойцы выкладываются не меньше других. Это отмечают и тренеры, и одноклубники. Как это получается? Похоже, дело в месседже, который закладывает команда. Именно он объединяет коллектив.

«Представьте парня, который страдает от буллинга. Обычного ботаника, который носит очки, как у нас. Представьте, что он видит таких же ботаников в очках, дерущихся на самых больших аренах мира, надирающих задницу самым крутым бойцам мира. Это вдохновляет не только противостоять буллингу, но и быть собой», – говорил Борральо.

Тренер Сукупира подытоживал: «Мы хотим доказать, что не нужно быть хулиганом, чтобы выигрывать в драке. Тебе не нужно злиться на человека, чтобы его победить. Перед поединком не нужен негатив. Мы вырубаем соперников, получаем бонусы за поединок без злости и негативных эмоций по отношению к сопернику. Мы уважаем и любим всех, в том числе и соперников».

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Фото: Gettyimages.ru /Josh Hedges, Chris Unger/Zuffa LLC