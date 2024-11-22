Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
Магомед Анкалаев собирается провести три боя в 2025 году.
«Собираюсь побить Алекса Перейру в марте, дам ему в июле реванш, а затем побью одного из этих бездельников вроде Джамала Хилла и Иржи Прохазки в октябре в Абу-Даби», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»
Магомед Анкалаев: «Я лучший в мире. Накажу Перейру и заставлю его выглядеть посредственным»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости