Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Магомед Анкалаев собирается провести три боя в 2025 году.

«Собираюсь побить Алекса Перейру в марте, дам ему в июле реванш, а затем побью одного из этих бездельников вроде Джамала Хилла и Иржи Прохазки в октябре в Абу-Даби», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»

Магомед Анкалаев: «Я лучший в мире. Накажу Перейру и заставлю его выглядеть посредственным»