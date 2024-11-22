Анкалаев − о Прохазке: «У него не бои, а драки в баре»
Магомед Анкалаев высказался о возвращении Иржи Прохазки в октагон.
Напомним, что ранее Иржи Прохазка заявил, что UFC предложил ему новый бой, но экс-чемпион в полутяжелом весе не назвал следующего соперника.
«Это не бой высокого уровня, а драка в баре», − прокомментировал новость полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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