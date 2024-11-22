Анкалаев − о Прохазке: «У него не бои, а драки в баре»

Магомед Анкалаев высказался о возвращении Иржи Прохазки в октагон.

Напомним, что ранее Иржи Прохазка заявил, что UFC предложил ему новый бой, но экс-чемпион в полутяжелом весе не назвал следующего соперника.

«Это не бой высокого уровня, а драка в баре», − прокомментировал новость полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»