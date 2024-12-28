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Фигейредо видит Мераба фаворитом в поединке с Умаром: «После пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили»

Дейвисон Фигейредо считает, что Двалишвили победит Нурмагомедова.

«Я больше склоняюсь к Мерабу.

Дело в том, что у него не самый выдающийся удар, но Двалишвили умеет утомлять и потрясать соперников, после чего переводить в партер. Но и Умар знает, как действовать внизу, так что есть риск и для Мераба. Но после пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили», – заявил экс-чемпион UFC Дейвисон Фигейредо.

Напомним, Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов подерутся в ночь на 19 января в соглавном событии UFC 311.

Фигейредо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей: «Я − лучший вариант для него»

Мераб – о бое с Умаром: «Настройтесь на 19 января – я вас не разочарую»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoДейвисон Фигейредо
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
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