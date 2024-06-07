Рокхолд раскритиковал Стрикленда: «Он обещает сражаться до смерти, но показывает скучнейшие бои»

Теги UFC MMA Люк Рокхолд Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Люк Рокхолд раскритиковал Шона Стрикленда.

«Шон показывает самые скучные бои в истории. Он фальшивый, настоящий мошенник. Шон говорит: «Я буду сражаться до смерти». Но на самом деле он просто чертов трус.

Признайся, что никогда не дерешься насмерть. Ты выходишь в октагон и включаешься за пять секунд до конца каждого поединка», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд.

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2 комментария
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Не люблю Люка,но он прав. Не в первый раз Шон обещает войну,а по факту жалеешь, что не из-за него не выспался)
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Стрикленд всегда ведёт бои от джеба с постоянным давлением на соперника. Если получается пробить, то добивает, если нет, просто набирант очки. Он делает то, что у него хорошо получается используя приличную длину рук. Глупо ожидать чего-то другого.
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