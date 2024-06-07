Рокхолд раскритиковал Стрикленда: «Он обещает сражаться до смерти, но показывает скучнейшие бои»

Люк Рокхолд раскритиковал Шона Стрикленда.

«Шон показывает самые скучные бои в истории. Он фальшивый, настоящий мошенник. Шон говорит: «Я буду сражаться до смерти». Но на самом деле он просто чертов трус.

Признайся, что никогда не дерешься насмерть. Ты выходишь в октагон и включаешься за пять секунд до конца каждого поединка», – сказал бывший чемпион в среднем весе .

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