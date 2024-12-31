Джонс подвел итоги 2024 года: «Он был полон трудностей, благословений и возможностей»
«2024 год… что за год! Должен сказать, что он был особенным. Полный трудностей, благословений и возможностей. Я очень благодарен за это приключение.
Не думал, что я смогу так сильно вырасти за один год: на матах, в октагоне, на экране. Но главное – как мужчина и отец.
Благодарю всех, кто меня поддерживает – семью, команду, тренеров и фанатов. Ваши любовь и энергия помогают мне стремиться к величию. Поверьте мне, это только начало», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
В 2024 году Джон Джонс провел один бой, нокаутировав Стипе Миочича в бою за титул UFC.
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