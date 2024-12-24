  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джонс – о планах на будущее: «В следующие пять лет хочу выиграть один-два боя и стать актером»
4

Джонс – о планах на будущее: «В следующие пять лет хочу выиграть один-два боя и стать актером»

Джон Джонс планирует стать актером в течение следующих пяти лет.

«Деньги – мотиватор. Думаю, что большинство тех, кто говорят обратное, лгут. Но боями я занимаюсь не просто из-за денег, а из-за любви.

Мне очень нравится мое дело, мне очень нравится зарабатывать деньги, вписывать свое имя в учебники истории, вносить себя в книги рекордов. Это все очень много значит для меня.

Дана Уайт как-то мне сказал: «Деньги никогда не будут твоей проблемой, не хочу, чтобы ты о них беспокоился. Они до конца жизни будут приходить к тебе».

В ближайшие пять лет я хочу выиграть один-два боя, заработать как можно больше денег в UFC. Мне всегда хотелось стать актером: у меня неплохо получается работать на камеру», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Объединим пояса в тяжелом весе в 2025 году»

Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Alex G Was Here
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
logoMMA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»
55 декабря, 09:59
Джон Джонс: «Скорее всего, освобожу титул перед уходом на пенсию. Посмотрим, как пройдет встреча с UFC»
1529 ноября, 07:38
Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»
3128 ноября, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
Мераба не пустили в зал UFC PI из-за тренировки Умара: «19 января его никто не защитит от меня»
59 минут назад
Адесанья хочет драться с Чимаевым: «Меня удивило, как Хамзат снес Уиттакера»
3сегодня, 08:41
В RCC назвали возможной трилогию Шлеменко и Токова: «Можно подумать об этом»
сегодня, 08:04
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
93сегодня, 07:06
Монсон – о возвращении Емельяненко: «Он был таким, как раньше. Думаю, ему помогло общение с мусульманами»
9сегодня, 05:04
Пэдди Пимблетт: «Иду за поясом. Я согласился на бой с бойцом более высокого ранга. Оппонент ответил аналогично»
13вчера, 21:40
Алискеров – Косте: «Когда тебе предлагали бой со мной, ты говорил, что не знаешь меня. Теперь у тебя 1-4»
4вчера, 20:47
Фрэнсис Нганну: «Хочу увидеть бой меня и Фьюри. Наш первый бой был близким»
19вчера, 16:13
Иржи Прохазка: «Хилл пытается показать уверенность, используя мусорные разговоры»
5вчера, 15:12
Кевин Джонсон по-прежнему не знает боксеров Бивола и Бетербиева: «Я не смотрю телевизор на протяжении двух лет»
6вчера, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем