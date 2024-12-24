Джонс – о планах на будущее: «В следующие пять лет хочу выиграть один-два боя и стать актером»

Джон Джонс планирует стать актером в течение следующих пяти лет.

«Деньги – мотиватор. Думаю, что большинство тех, кто говорят обратное, лгут. Но боями я занимаюсь не просто из-за денег, а из-за любви.

Мне очень нравится мое дело, мне очень нравится зарабатывать деньги, вписывать свое имя в учебники истории, вносить себя в книги рекордов. Это все очень много значит для меня.

Дана Уайт как-то мне сказал: «Деньги никогда не будут твоей проблемой, не хочу, чтобы ты о них беспокоился. Они до конца жизни будут приходить к тебе».

В ближайшие пять лет я хочу выиграть один-два боя, заработать как можно больше денег в UFC. Мне всегда хотелось стать актером: у меня неплохо получается работать на камеру», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

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