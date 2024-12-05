Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»

Александр Волков высказался о бое с Джоном Джонсом.

«Драться надо с Джонсом, конечно. Но он со мной драться не будет. Мне кажется, он принимает только суперпоединки. Все перешло не в защиту чемпионского пояса, а в череду супербоев.

Тут очень многое зависит от UFC, от моего выступления, от других факторов. Думаю, что у меня скорее бой с Аспиналлом состоится, чем с Джонсом.

Но в то, что Джонс примет поединок со мной в обход Аспиналла, я не верю. Скорее всего, сначала будет бой Аспиналла и Джонса. Или Джонс уйдет в отпуск, а я и Аспиналл подеремся за временный пояс. Не знаю», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков .

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