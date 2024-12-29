Даниэль Кормье: «Спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Тома Брэди в футболе»

Даниэль Кормье восхищен долголетним Джона Джонса.

«Как это возможно? Он впервые стал чемпионом в 2011 году. Это безумие, что спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Тома Брэди в футболе», – сказал Даниэль Кормье .

Джон Джонс дважды дрался с Кормье. В январе-2015 Джонс победил единогласным решением судей, в июле-2017 Джонс досрочно победил в реванше, но результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста.

В 2024 году Джонс нокаутировал Стипе Миочича и защитил титул UFC в тяжелом весе.

Кормье назвал Джонса одним из самых влиятельных бойцов 2024 года: «Контролировать спорт 13 лет – это невозможно»