Даниэль Кормье: «Спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Тома Брэди в футболе»
Даниэль Кормье восхищен долголетним Джона Джонса.
«Как это возможно? Он впервые стал чемпионом в 2011 году. Это безумие, что спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Тома Брэди в футболе», – сказал Даниэль Кормье.
Джон Джонс дважды дрался с Кормье. В январе-2015 Джонс победил единогласным решением судей, в июле-2017 Джонс досрочно победил в реванше, но результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста.
В 2024 году Джонс нокаутировал Стипе Миочича и защитил титул UFC в тяжелом весе.
Кормье назвал Джонса одним из самых влиятельных бойцов 2024 года: «Контролировать спорт 13 лет – это невозможно»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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