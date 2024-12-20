Аспиналл − о бое с Джонсом: «Объединим пояса в тяжелом весе в 2025 году»

Том Аспиналл намерен подраться с Джоном Джонсом в 2025 году.

«2025 год, Том Аспиналл против Джона Джонса , объединительный поединок в тяжелом весе. Давайте зафиксируем, что я не Стипе. Я иду за обоими поясами. В 2025-м это случится», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

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