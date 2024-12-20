0

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Объединим пояса в тяжелом весе в 2025 году»

Том Аспиналл намерен подраться с Джоном Джонсом в 2025 году.

«2025 год, Том Аспиналл против Джона Джонса, объединительный поединок в тяжелом весе. Давайте зафиксируем, что я не Стипе. Я иду за обоими поясами. В 2025-м это случится», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»
55 декабря, 09:59
Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»
1229 ноября, 18:59
Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»
3128 ноября, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
Сэндхаген болеет за Нурмагомедова в бою с Двалишвили: «Мераб ведет себя нелепо. Я в команде Умара»
2сегодня, 11:57
Льюис считает, что Усик ментально надломил Фьюри: «В прошлый раз он почти нокаутировал Тайсона»
сегодня, 10:58
Бивол − об Усике и Фьюри: «В плане скиллов мне больше нравится Александр − это советская школа бокса»
1сегодня, 10:53
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
22сегодня, 10:45
Фьюри − о 10-минутном стердауне с Усиком: «Все разговоры закончены. Я сделаю ему больно»
2сегодня, 09:49
Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»
3сегодня, 08:58
Усик ответил на опросник DAZN: «Лучшим ли я боксер мира? Да»
5сегодня, 08:34
Дюбуа хочет драться с победителем боя Усик − Фьюри: «Я заслужил это, потому что победил Джошуа»
6сегодня, 07:27
Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои
8сегодня, 07:21
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
93сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем